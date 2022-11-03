وطالبت المقاطعة السويدية من المعجبين باللاعب النرويجي العملاق التوقف عن الخلط بين اسمها واسم نجم مانشستر سيتي "إيرلينغ هالاند".

حثت المقاطعة السويدية الصغيرة المعجبين على عدم الخلط بين اسمها ونجم مانشستر سيتي "إيرلينغ هالاند".

"هالاند" هو اسم المقاطعة الصغيرة في السويد والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 300000 نسمة، ولكنه يكتب بطريقة مختلفة أو على النحو التالي Halland.

تأثر قطاع السياحة في المقاطعة بسبب خطأ إملائي في الاسم هالاند Haaland وهي الطريقة التي يكتب بها اسم النجم النرويجي إيرلينغ من قبل المشجعين.

حث مدير حملة السياحة للمقاطعة "زوروا هالاند"، جيمي ساندبرغ الناس على توخي المزيد من الحذر.

وشهدت مقاطعة "هالاند" في السويد نجاحا كبيرا في تواجدها وانتشارها على الإنترنت منذ انتقال إيرلينغ في فترة الانتقالات الصيفية إلى ملعب الاتحاد في مانشستر، وذلك بسبب خطأ تهجئة أنصار اللاعب هالاند على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغالبا ما يرسل المستخدمون وسم #Halland إلى أي محتوى عن مهاجم مانشستر سيتي بدلاً من Haaland، وهو اسم اللاعب، مما أثر بشكل كبير على الملف السياحي للمقاطعة السويدية.

يشار إلى أن اللاعب هالاند، وليس المقاطعة، سجل 22 هدفا في 16 مباراة عبر جميع المسابقات منذ وصوله إلى مانشستر، مما دفع ملايين المشجعين للبحث عن معلومات وبيانات عن النجم النرويجي.

تشابه أسماء وخطأ إملائي

وحث ساندبرغ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على التدقيق الإملائي في تغريداتهم وتجنب التشابه اللفظي بالأسماء، وذلك في رسالة إلى مؤيدي وأنصار لاعب كرة القدم.

وكتب ساندبرغ على تويتر يقول: "’نحن هالاند.. وهو هالاند‘.. إن شعبية ظاهرة كرة القدم تخنق تواجدنا على الإنترنت تماما"، مشيرا إلى أن جهود الترويج السياحي للمقاطعة تتلاشى بسرعة جراء هذا الخطأ.

وأضاف "إذا لم يتم فعل أي شيء، فإننا نخشى أن تكون منطقتنا العزيزة معرضة لخطر أن تصبح مثل قارة أتلانتس المنسية، كمكان معروف فقط في القصص والأساطير القديمة".

وأوضح ساندبرغ في مقابلة مع بي بي سي نيوز: "عندما تكتب هالاند، تبحث عن المنطقة الجميلة التي نعيش فيها في السويد، فإنك تحصل على هالاند (اللاعب) في كل مكان".

وأضاف أنه "منذ أن وصل هالاند إلى مانشستر سيتي وسجل كل تلك الأهداف، شعرنا بالذهول بسبب وجوده في الوسم أو الهاشتاع الخاص بنا وفي محركات البحث".

وتابع قائلا: "نحب أن يأتي إلى هنا. يأتي الكثير من النرويجيين إلى هنا كل عام، لذلك سيشعر وكأنه في منزله. أراك الصيف المقبل في هالاند، يا هالاند؟"

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