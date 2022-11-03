كشفت الفنانة الأردنية في حوارها مع موقع "سكاي نيوز عربية"، كواليس تحضيراتها لأغنية تفاحة، قائلة: "انجذبت للأغنية لاختلافها وغرابتها في طريقة العرض والشكل، ودائماً الجمهور يعشق التجديد، لذلك أردت التنويع والتجديد في ستايل الأغنية وأحببتها أكثر خصوصاً لأنها تقدم باللهجة الأردنية بشكل سلسل".

فكرة مختلفة

وعن فكرة الكليب المختلفة التي تشبه الرسوم المتحركة، ردت كرزون: بالفعل، الفيديو كليب مختلف وبه أشكال ورسومات أصحبت تتواجد حالياً في كليبات مشاهير عالميين، بالإضافة إلى أنني لستُ ضد التطوير ولا أمانع في المغامرة بالظهور بشكل جديد لدى الجمهور بعيداً عن أفكار الكليبات التقليدية.

وأهدت الفنانة الأردنية أغنيتها المصرية "نجم مصر" التي نالت نجاحاً وتفاعلاً بين الجمهور أخيراً إلى زوجها معاذ، فهو نجمها المفضل كما تقول: "لا أستطيع أن أهديها لشخص آخر سوى نجمي المفضل زوجي أبو سلمى"، مشيرة إلى أنّها "تعتبر تلك الأغنية من أقرب الأعمال لقلبها".

وردّت ديانا على تساؤلات بشأن غيابها عن إقامة حفلات في مصر بعد غياب سنوات طويلة، قائلة: "الحقيقة، ليس هناك سبب معين للغياب، وإذا طُلبت لحفل في مصر سأتواجد على الفور؛ لأن مصر الحبيبة تعني لي الكثير خاصة أنني قضيت فترة طويلة بمصر تصل لـ 8 سنوات وساعدت في تألقي من بدايات مسيرتي الفنية حيث شاركت في عديد من المناسبات والمهرجانات".

فقر الإنتاج

كما تطرقت ديانا كرزون بالحديث عن الوضع الحالي للفن الأردني، وأشارت إلى أن الشعب الأردني لديه شباب أصحاب مواهب وأصوات مميزة ويعملون على تطوير أنفسهم بجهودهم. إلا أنّ الفنانة الأردنية اعتبرت أنّ "هناك فقر في تواجد شركات الإنتاج مما يسبب صعوبة في انتشار شبابنا للعالم العربي وهناك شباب سافروا للخارج لإحياء الحفلات، وفي النهاية أفخر بجميع الشباب الذين يمثلون شعب الأردن بطريقة ناجحة".

وأشارت إلى أنَّ "حياتها وشخصيتها تغيرت كثيراً في وجود ابنتها سلمى وزوجها معاذ، فأصبحت لديها مسؤوليات، وانعكس الأمر على عملها"، على سبيل المثال بات السفر لإحياء الحفلات ثم العودة في نفس اليوم. وأصبحت الأولوية في حياتها لعائلتها قبل عملها. وكشفت عن أنها تتمنى الإنجاب مرة أخرى.

وحول فكرة دخولها ابنتها المجال الفني مستقبلاً، ردّت ديانا: "لا أمانع أبداً في اختياراتها وأدعو أن تكون صائبة للموهبة التي تمتلكها، وأنا سأدعم ما تحبه، لكن الأولوية للدراسة ثم موهبتها فربما لا تحب الغناء، وتكون لديها موهبة أخرى".

حياتي الشخصية خط أحمر

وعن علاقتها بالسوشيال ميديا وحرصها على عدم ظهور ابنتها في الإعلام، قالت كرزون: "حياتي الشخصية خط أحمر وأنا أعدّ من الفنانين القلائل جداً الذين لا يستعرضون حياتهم الخاصة وتفاصيلها على السوشيال ميديا، وليس خوفاً من الحسد كما يظن البعض فالحسد موجود في كل زوايا الحياة، ولكن لديّ خصوصيتي التي لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها".

أغاني الراب والمهرجانات

وفي سياق آخر، أبدت ديانا كرزون، موافقتها على تقديم ديو غنائي يجمعها مع لون المهرجانات والراب، وأشارت إلى أنها ليست ضد هذين اللونين "ومن المؤكد إذا جاء لي أغنية مناسبة تجمعني مع أحد من هؤلاء المشاهير لا أمانع وسأخوض التجربة خصوصاً وهذه الأغاني لها جمهوره ومحبيه في كل مكان".

الاعتزال والتمثيل

وعلى جانب آخر، أجابت ديانا على أسباب ابتعادها عن التمثيل بعد تقديمها آخر أعمالها التمثيلية مسلسل طربان عام 2015: ابتعادي ليس لأسباب معينة، ولا أمانع في تكرار تجربة التمثيل، ولكن مهنتي الأساسية هي الغناء، والتمثيل تجربة ثانوية في مسيرتي، ولن أشارك في عمل تمثيلي إلا إذا كان سيترك بصمة مميزة بالنسبة لي، بجانب إلى أن التمثيل يحتاج عدد ساعات أكثر من الغناء لذلك أنتظر عملاً مناسباً.

واختتمت ديانا حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية" مؤكدة أنها لم تفكر حالياً في الاعتزال أبداً بعد 20 عاماً من النجاحات، ولكن إذا جاء اليوم الذي تشعر فيه بانتهاء شغفها في المجال الفني الذي عشقته ستتوقف عن الفن، ولا أحد يستطيع التأثير عليها في العالم باعتزالها إلا بقرار من داخلها، وتستعد كرزون لحفلات كثيرة في أمريكا والمكسيك وغيرها خلال الفترة المقبلة.