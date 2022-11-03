وقال المحامي ياسر قنطوش في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الحالة الصحية لشيرين جيدة للغاية وتحسنت خلال الأيام الأخيرة، ولم يعد هناك داعٍ لاستمرارها في المستشفى.

وانتشر مساء يوم الأربعاء، مقطع صوتي لشيرين تطلب خروجها من المستشفى الذي تُعالج فيها بعد استقرار حالتها الصحية.

وقال محامي شيرين إن التقرير الصادر عن المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة الصحية لشيرين، أشار إلى أن حالة الفنانة بصحة جيدة ومستقرة ولا تحتاج إلى علاج إلزامي داخل المستشفى.

وسبق أن أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا، أعلنت فيه عن أنها تُحقق في البلاغ المقدم من محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتهجم شقيق الفنانة وآخرين عليها داخل مسكنهـا، واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية؛ لإدخالها به عنوةً على إثر خلافات بينهما.

وخلال فترة علاجها، حرص العديد من الفنانين على توجيه رسائل الدعم إلى المطربة المصرية، وكان من بينهم النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، التي دعت شيرين إلى التغلب على أزمتها الحالية.

وقالت الرومي: "من منا لم تجلده الحياة يوما، من منا لم يدمي قدمية على دروبها، من منا لم يته ولو لمرات في أزقتها يوم تصورنا الازقة قناديل ظنناها نايات تراقص الفراشات .. ومن منا لم يتصوّر ذاته ذات يوم “تخيّله” حلوا، الفراشة اللا تُحرق ولا تغرق ومن كان منا أتقن، على مدى سنين أعمارنا كيف يقف ولو لمرة على حد السيف بين النار والنور؟!".