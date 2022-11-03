جرندايزر، سندباد، علي بابا، علاء الدين، وكونان، شخصيات كرتونية، جعلت من القرقني فنانا تشكيليا، بمجموعة من الأعمال على مدى سنوات.

ويهدف المعرض الذي أقامه القرقني، لتسليط الضوء على الرسائل التي كانت تقدمها الشخصيات الكرتونية القديمة، مثل الصبر، والشجاعة، والسلام، وأن الخير يتفوق دائما على الشر.

وقال القرقني: الشخصيات الكرتونية تعطي رسالة للأطفال عن السلام، التضحية، لا يوجد بها دماء، ولا إيذاء، وتعطي معلومات من الواقع.

من جانبه، لفت يحيى دعاس أحد زوار المعرض، إلى أن المعرض فرصة كي يشاهد الأطفال الرسومات المتحركة لشخصيات كرتونية قديمة، لاتزال موجودة في ذاكرتنا، نرويها حتى يومنا هذا.