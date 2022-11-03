وخرجت الأسود من حظائرها صباح الأربعاء، مما أدى إلى استنفار تنبيهات السلامة، وفقا لبيان صادر عن مسؤولي حديقة الحيوان.

وقال ماغنوس بيري، أحد المشاركين بالنشاط، إن الضيوف الذين كانوا ينامون في الخيام القريبة تم إيقاظهم فجرا من قبل الموظفين الذين ساعدوهم للوصول إلى أماكن آمنة.

وقال بيري: "ركض الموظفون إلى منطقة الخيام قائلين، هناك هدف واحد، أخرج من خيمتك، اترك احتياجاتك خلفك، اهرب، تعال معنا"، مضيفا: ثم أدخلونا لداخل المبنى.

وجاء تحذير السلامة بعد العثور على أسد بالغ اسمه أتو وأربعة أشبال خارج حضيرتهم.

وقال سيمون دافي، المدير التنفيذي لحديقة حيوان تارونجا، في مؤتمر صحفي: "لقد خرقوا الجدار، وليس لدينا التفاصيل الدقيقة حول كيف ولماذا حدث ذلك، تلقينا لقطات فيديو وتأكدنا من أنه أقل من عشر دقائق فصلت بين خروج الأسود من مكانها الرئيسي وبدء الاستجابة الكاملة لحالات الطوارئ".

في النهاية، عادت أربعة من الأسود إلى حظائرها بمفردها، في حين تم تهدئة الشبل المتبقي وإعادته من قبل حراس الحديقة.