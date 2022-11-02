وفي حوار، له مع "سكاي نيوز عربية"، قال الجَرّاح إنه لا يطرح نفسه مطربا، وإنما يقدّم تجربة جديدة، لأنه يبحث عن التجريب في الفن.

وأضاف الجراح أن دخوله لعالم الغناء، بدأ عن طريق الصدفة، ثم بدأ هذا العالم يستهويه ويشده، حتى بدا قادرا على خلق شخصية خاصة به في هذا المجال.

وأكمل قائلا: هذا اللون الغنائي الذي يعتمد على المونولوج له رواد عظماء، وأنا درست هذا النوع منذ نشأته حتى اليوم، وهذا الفن لا يموت ويستمر الناس بسماعه دائما.