ما حدث لاحقا هو أن "تيك أوف"، عضو فرقة "ميغوس" الشهيرة، تعرض لإطلاق نار داخل صالة البولينغ بولاية تكساس الأميركية، مما أرداه قتيلا.

وأفاد موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير، أن مغني الراب البالغ من العمر 28 عاما قد قتل فجر الثلاثاء.

وكان تيكوف (واسمه الأصلي كيرسنيك كاري بول) يسهر برفقة أحد أعضاء فرقته عندما تلقت الشرطة قرابة الثانية والنصف فجرا بلاغا عن إطلاق نار في ناد للبولينغ وبمقتل شخص، وفقا لموقع "تي إم زي".

وأصيب شخصان آخران بجروح ونقلا إلى المستشفى.

وعرض موقع "تي إم زي" لقطات شاشة لمسرح الجريمة تظهر فيها جثة ملقاة على الأرض وحولها عدد من الأشخاص.

وكان تيك أوف المولود في 18 يونيو 1994 عضوا في فرقة "ميغوس" للراب مع عمه "كوافو" وابن عمه "أوفسيت"، المتزوج من مغنية الراب الأميركية كاردي بي.

وبرزت فرقة "ميغوس" المتحدرة من أتلانتا عام 2013 بأغنيتها "فيرساتشي" التي أعاد مزجها مغني الراب الكندي دريك.

لكن أغنية "باد أند بوجي" عام 2016 هي التي جعلتها تتبوأ صدارة المبيعات.