وقرر رجل في جنوب الصين الاحتفاظ بسرية جائزة اليانصيب البالغة 219 مليون يوان (29.9 مليون دولار) عن زوجته وطفله، مشيرا إلى إنه "قلق من أن المكاسب قد تجعلهما كسالى".

وذكرت صحيفة نانينغ إيفننغ نيوز أن الرجل الذي تم التعرف عليه فقط على أنه السيد لي، ذهب بمفرده إلى مكتب اليانصيب في نانينغ، في منطقة قوانغشي الجنوبية، لتسلم بجائزته.

وقال الرجل للصحيفة الأسبوع الماضي: "لم أخبر زوجتي وطفلي خوفا من أنهم سيكونون مرتاحين جدا ولن يعملوا بجد في المستقبل".

وتبرع الرجل بمبلغ 5 ملايين يوان للأعمال الخيرية وقال إنه لم يقرر ما سيفعله بالباقي، وهو حصل على 171.6 مليون يوان بعد خصم الضرائب.

وقالت صحيفة نانينغ إن الرجل اشترى التذكرة الفائزة في متجر في ليتانغ، وهي بلدة يقطنها حوالي 120 ألف شخص شرقي نانينغ، عاصمة المنطقة.

في اليوم التالي بعد أن أدرك فوزه، توجه بالسيارة إلى مدينة أكبر لتقديم التذكرة الفائزة في مقر اليانصيب.

وقال وفقا لموقع بلومبرغ: "لم أنم إلا في فندق لأنني كنت أخشى الخروج وفقد تذكرة اليانصيب".