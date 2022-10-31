وتلقت شرطة منطقة "غرينتا غرين واي" في لوس أنجلوس بلاغا الخميس الماضي، يفيد برؤية أسد جبلي في المنطقة السكنية.

وكإجراء احترازي، أغلقت الشرطة مدرسة "برينت وود ساينس" الابتدائية القريبة من المنطقة، واستدعي رجال هيئة الحياة البرية في كاليفورنيا.

وبعد مطاردة طويلة، تمكّن العاملون في الهيئة من القبض على الأسد بعد رميه بالسهام المهدئة ثلاث مرات، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

ووفق مسؤول بهيئة الحياة البرية، فإنه سيتم نقل الأسد إلى محمية غابة لوس أنجلوس الوطنية.