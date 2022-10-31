وقالت حديقة سكانسن للحيوانات في بيان إنها أمسكت الكوبرا، علما أنها اضطرت إلى إغلاق قسم الزواحف بانتظار القبض على الثعبان الهارب.

تفاصيل الهروب والعودة

• بعد أيام قليلة من وصوله إلى الموقع، هرب الثعبان المسمى "سير فاس" (السيد المصفر)، السبت 22 أكتوبر عبر أحد الأضواء في حوضه.

• بحسب إدارة حديقة الحيوانات التي استضافت من دون مشكلات أفاعي من نوع الكوبرا الملك لمدة 15 عاما تقريبا، تم تركيب مصابيح موفرة للطاقة أخيرا لتحل محل المصابيح القديمة التي كانت أكثر سخونة بكثير مما كان يزعج الزواحف.

• أحبط "سير فاس" محاولات الإمساك به، مما أكسبه لقب "هوديني"، تيمنا بنجم فنون التخفي الأميركي الشهير هاري هوديني الذي عرف ببراعته في تخليص نفسه من السلاسل والأقفاص.

• لتعقبه رش الموظفون الدقيق في قسم الزواحف ونصبوا فخاخا لاصقة، من دون جدوى.

• عمدت حديقة الحيوان بعد ذلك إلى تركيب كاميرات خاصة وآلات أشعة سينية محمولة، استعارتها من الجمارك السويدية.

• كانت رحلة القبض على الكوبرا الملك اقتربت من النهاية، الجمعة، إثر رصده في جدار داخلي.

• أوضحت حديقة الحيوانات أن "هوديني الفذ غير مكانه مرارا عندما فتحنا عدة ثقوب للقبض عليه".

• خلال ليل السبت، يبدو أن الكوبرا قرر وضع حد لحالة الهروب، وبحسب حديقة الحيوانات، فقد "نزل وزحف عائدا إلى جحره الآمن الدافئ".

• تمكنت الحديقة من إعادة فتح قسم الزواحف للجمهور، لكن الكوبرا وضع "تحت الإقامة الجبرية" للمراقبة وفق تعبير الإدارة، ولن يتمكن الزوار من رؤيته حتى الإثنين.