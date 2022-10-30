كما حصد العرض جوائز أفضل ممثلة في دور أول للفنانة أحلام حسن، وأفضل أزياء لابتسام الحمادي، وأفضل ديكور لخلود الكندري، وأفضل إضاءة لفاضل النصار.

وذهبت جائزة أفضل إخراج إلى محمد المزعل عن مسرحية "لنشرب القهوة" لفرقة مسرح الشباب، كما نالت المسرحية خمس جوائز أخرى هي أفضل مؤثرات صوتية، وأفضل نص مسرحي للمؤلف فيصل العبيد، وأفضل ممثل في دور ثان ليوسف الحشاش، وأفضل ممثل واعد لحسين الحداد، وأفضل ممثلة في دور ثان للفنانة سماح.

وفاز الفنان عبد العزيز بهبهاني بجائزة أفضل ممثل في دور أول عن مسرحية "تفضلوا على العشاء" لفرقة المسرح الكويتي كما حصل عبد العزيز الجريب على جائزة أفضل مكياج عن العرض ذاته.

وحصلت الفنانة فاطمة خالد على جائزة أفضل ممثلة واعدة عن دورها في مسرحية "الهجين" لشركة آيت للإنتاج الفني والمسرحي.

وكانت ست فرق مسرحية قد تنافست على جوائز هذه الدورة التي نظمها قطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تحت رعاية وزارة الإعلام والثقافة.

وأوصت لجنة التحكيم في ختام المهرجان بفتح مجال المنافسة على كل جوائز المهرجان للمقيمين في دولة الكويت أو تحديد عدد معين منهم للدخول في دائرة المنافسة وكذلك ضرورة إعادة النظر في اللائحة التنظيمية للمهرجان بما يتوافق مع المتغيرات والمستجدات الفنية والإجرائية.