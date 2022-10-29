وسيرت شركة ريتيان لسكك الحديد قطارا يبلغ طوله 1.9 كيلومتر ويضم مائة عربة ركاب وأربعة محركات على طول مسار ألبولا - برنينا من بريدا إلى برغون.

وكانت منظمة اليونسكو قد صنفت في العام 2008 هذا المسار باعتباره موقعا للتراث العالمي، حيث يمر عبر 22 نفقا، بعضها بشكل حلزوني عبر الجبال، وفوق 48 جسرا، منها جسر لاندفاسر الشهير.

واستغرقت الرحلة بأكملها والبالغة حوالي 25 كيلومترا، حوالي ساعة.

وقال ريناتو فاسياتي، مدير شركة ريتيان، إن الهدف من تسجيل الرقم القياسي هو تسليط الضوء على بعض الإنجازات الهندسية لسويسرا والاحتفال بمرور 175 عاما على إنشاء السكك الحديد السويسرية.