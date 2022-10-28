وقال الناطق باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي، درو هاميل، إن بول بيلوسي (82 عاما) "نقل إلى المستشفى، ويتوقع أن يتعافى تماما".

وقال هاميل إن المهاجم رهن الاحتجاز الآن، وإن الدافع وراء الهجوم "ما زال رهن التحقيق"، لافتا إلى أن نانسي بيلوسي "لم تكن متواجدة في المنزل وقت وقوع الهجوم".

وأضاف هاميل في بيان: "رئيسة مجلس النواب وعائلتها ممتنون للشرطة والمسعفين، ويطلبون منكم إتاحة بعض الخصوصية لهم".

وقال مصدر مطلع على الأحداث طلب عدم ذكر اسمه، إن "المهاجم واجه بول وهو يصرخ "أين بيلوسي، أين بيلوسي؟"، فيما كشف مصدران آخران أنه عانى من جروح في رأسه وجسده، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأضافا أن الهجوم "لم يكن عشوائيا"، مشيرين إلى أن "المهاجم استهدف المنزل على وجه التحديد"، وأنه تم وضعه في السجن.

ويخضع بيلوسي للعلاج على يد أطباء من كدمات وتورم بالغ وجروح أخرى.

وكانت نانسي قد عادت للتو إلى واشنطن قادمة من مؤتمر أمني في أوروبا. ومن المقرر أن تلقي خطابا رئيسيا، مساء السبت، مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وفي حين لم تتضح ظروف الهجوم، إلا أنه أثار تساؤلات حول سلامة أعضاء الكونغرس وعائلاتهم، حيث بلغت التهديدات للمشرعين أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد عامين تقريبا من الهجوم الذي تعرض له مبنى الكابيتول .

وتلقى أعضاء الكونغرس مخصصات مالية إضافية لتأمين منازلهم، لكن البعض ضغط من أجل مزيد من الحماية بعدما تلقوا تهديدات.

وغالبا ما يُشاهد بول واقفا إلى جوار نانسي خلال الفعاليات الرسمية في واشنطن، وهو مستثمر كبير على الساحل الغربي، ولديهما 5 أبناء والعديد من الأحفاد.