وأغنية "ليفت مي أب" (أبهجني)، أول أغنية جديدة لريانا، المولودة في باربادوس، منذ ألبومها الصادر عام 2016 بعنوان "آنتي"، ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم مارفل القادم "النمر الأسود: واكاندا إلى الأبد" (بلاك بانثر: واكاندا فور إيفر).

والفيلم تكملة للفيلم الذي حقق إيرادات عالية بشباك التذاكر عام 2018 "النمر الأسود" (بلاك بانثر)، الذي أدى فيه تشادويك بوسمان دور الملك تتشالا.

وتوفي الممثل عام 2020، عن عمر ناهز 43 عاما، بعد صراع امتد 4 أعوام مع سرطان القولون، الذي حرص على إخفائه.

وكتبت تيمز، الكاتبة المشاركة للأغنية، على إنستغرام، مشيرة إلى ريانا: "تشرفت بكتابة هذه الأغنية تكريما لتشادويك بوسمان، وازدادت سعادتي بسماع المشاغبة الكبرى (ريانا) تغنيها بإتقان بلغ حد الكمال"، حسب وكالة رويترز.

وكان جمهور ريانا في حالة ترقب لعمل فني بعد ألبوم "آنتي"، ثامن ألبوماتها. وعلى الرغم من مشاركة المغنية، المولودة باسم روبين فينتي، في الأغنيتين "ليمون" و"بيليف مي" في السنوات الأخيرة، فأغنية "ليفت مي أب" هي أولى أغنياتها الفردية منذ ألبوم "آنتي".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أثارت ريانا (34 عاما) الفائزة بجائزة غرامي، والتي ستؤدي أغاني بين شوطي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول) في فبراير، تشويق الجمهور بلمحات من الأغنية الجديدة، التي تقول كلماتها "أبهجني.. ضمني.. أبقني بقربك.. في أمان".

وفي السنوات الأخيرة، بدأت ريانا، خطوطا لإنتاج مساحيق التجميل وملابس النساء الداخلية. ورزقت بمولود في مايو من صديقها مغني الروك آيساب روكي.