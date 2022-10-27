وقال محمد عساف في لقاء مع "سكاي نيوز عربية": "الأغنية الفلسطينية تعطي الأمل للشعب الذي يعيش ظروفا أكتر من صعبة. فلسطين في القلب وستبقى في القلب".

وتطرق عساف إلى حرصه على الغناء بلهجات مختلفة، أبرزها اللبنانية والعراقية والمصرية، قائلا: "يجب أن يكون الفنان متنوعا في الأعمال التي يقدمها، والنجاحات التي يحصدها المرء، خاصة على المستوى الفني، هي حصاد تعب وجهد كبيرين".

وتابع: "في الفترة الأخيرة قدمت عددا من الأغنيات باللهجة العراقية، وتفاءلت بها بسبب نجاحها الكبير"، معتبرا أن أغنية (مكانك خالي) "أهم اغنية بمسيرته الفنية، وأكثرها انتشارا عربيا".

واستطرد: "الأغنية العراقية نقلتني نقلة مختلفة على المستوى العربي، والخليجي والعراقي بشكل خاص، وكانت (وجه السعد) علي".

وفيما يتعلق بالغناء باللهجة اللبنانية، نوه عساف إلى أنه قدم مؤخرا أغنية "بالحب منوقع"، قائلا: "الأغنية اللبنانية لها حضور كبير في الوطن العربي، وقد نشأنا وتربينا عليها، وهي أغنية أصيلة ومهمة".

وتابع: "أداء اللهجة اللبنانية مهم لكثير من الفنانين على الساحة العربية، لذا أحاول أن أكون حاضرا أيضا في هذا المجال".

وعن مشاركته في أوبريت في مصر، بمناسبة احتفالات ذكرى السادس من أكتوبر، أعرب عن سعادته بهذا العمل، مضيفا: "شيء عظيم أن أشارك بمناسبة مهمة كهذه، من خلال أوبريت مع فنانين عرب".

وأعرب الفنان الفلسطيني عن سعادته بلقاء الفنان الليبي حميد الشاعري، من خلال الأوبريت، مضيفا: "حظيت بفرصة للقاء فنانين عرب لأول مرة، مثل حميد الشاعري، الذي نجح في بناء منطقة خاصة به بالفن العربي، خاصة في فترة التسعينيات، وأنا من أشد المعجبين به".

وأكد عساف أنه "يبحث حاليا عن أعمال فنية يقدمها باللهجة المصرية خلال الفترة المقبلة".