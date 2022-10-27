وأدانت المحكمة الابتدائية، فتيحة وزوجها بتهم "الإخلال العلني بالحياء وإعطاء القدوة السيئة للأبناء والأطفال، والتحريض على ارتكاب جنحة".

رفض الخبرة النفسية

في المقابل، أكد دفاع المتهمة أن فيديوهات مؤازَرته لا تتضمن أي إخلال بالحياء ولا مشاهد عري أو إعطاء قدوة سيئة للأبناء والأطفال، معترفا في الآن ذاته أن هاته الفيديوهات تمس الذوق العام، وليس في خانة التهم المنسوبة إليها.

وأفادت تقارير إعلامية، في سياق متصل، بأن المحكمة رفضت طلبا للدفاع بإجراء خبرة نفسية على المتهمة، وإيفاد مفوض قضائي قصد التوجه إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية في مدينة سلا.

فيديو "مشين"

وكانت الشرطة المغربية بمدينة تمارة، أوقفت فتيحة (41 عاما) وأم لثلاثة أطفال، في التاسع من أكتوبر الجاري، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياء.

وبحسب بيان للأمن المغربي، صدر آنذاك، فقد كانت المشتبه فيها، التي تشتغل كصانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تعمدت توثيق مشاهد مخلة داخل منزلها، مع نشر وترويج هذه المحتويات الرقمية الماسة بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناتها في موقع يوتيوب.

وكانت السيدة قد نشرت شريطا لها داخل المرحاض، وهي تتحدث عن مشاكل في الهضم، حيث تجاوزت كل الحدود بعد تصوير نفسها وهي تقضي حاجتها، في مشهد مقزز أغضب المتابعين المغاربة.