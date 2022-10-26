هذه الطفلة اسمها جيسي جين ماكبارلاند، وهي من "بلدة إيرلندية صغيرة"، وهي واحدة من أفضل فناني "الفنون القتالية" في العالم، وفقا لموقع "أب وورثي".

وتحمل ماكبارلاند، الملقبة "بالتنين الذهبي"، أكثر من 300 لقب في فنون الدفاع عن النفس، بما في ذلك 12 لقبا لبطولة أوروبية و21 لقبا لبطولة العالم، وهي تبلغ من العمر 16 عاما فقط.

وعادت الفتاة الإيرلندية لأضواء الشهرة الآن، بفيديو لها يعود إلى 2014، يظهر مهارتها وتفانيها في فنون استعراض السيف، بطريقة طريفة أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي وحصدت ملايين المشاهدات.

وحصل الفيديو على 9 ملايين مشاهدة على تويتر و11 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك.

وفي نهاية الفيديو المبهر، أطلقت ماكبارلاند صرخة بدائية بعد أن أبهرت الجمهور بروتين السيف الخاص بها. الناس أحبوا رؤية مثل هذه الضراوة والانضباط تتمثل في فتاة صغيرة.