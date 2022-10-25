وأضاف التقرير أن أديداس قد تبكّر في الإعلان عن التحرك ليكون اليوم الثلاثاء.

ولم ترد الشركة على طلب للتعليق من "رويترز"، كما لم يرد محاميو ست على طلب للتعليق.

ووضعت أديداس الشراكة تحت المراجعة في وقت سابق هذا الشهر "بعد جهود متكررة لحل الموقف".

وأثار وست الجدل في الشهور الماضية من خلال إعلانه إنهاء شراكات كبرى واصطدامه مع مشاهير آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجرى تقييد حسابيه على "تويتر" و"إنستغرام"، وأعلنت منصتا التواصل الاجتماعي أنهما ستحذفان منشوراته التي ندد بها مستخدمو الإنترنت وقالوا إنها معادية للسامية.

كما اتهم شركة أديداس بسرقة تصميماته لاستخدامها في منتجاتها الخاصة