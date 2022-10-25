وقالت المذيعة حنان الديب، ابنة المحامي فريد الديب، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن والدها توفي صباح اليوم، وإنه سيتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة زينب بوسط القاهرة بعد صلاة الظهر، وسيدفن بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة.

وأوضحت أنه الترتيب جار لموعد ومكان العزاء وسيتم إعلان تلك التفاصيل لاحقا.

وقال المحامي شعبان سعيد، أحد تلاميذ الديب، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن حالة المحامي الشهير تدهورت خلال الأسبوعين الماضيين، وكان الأطباء يزورونه في منزله، وذلك على الرغم من حالته كانت قد شهدت تحسنا، إثر وعكة كان قد أدخل على إثرها المستشفى نتيجة إصابته بسرطان الدم "اللوكيميا".

وفريد الديب من مواليد عام 1943 وتخرج في كلية الحقوق عام 1963، وتم تعيينه وكيلا للنيابة العامة حتى عام 1969، عندما أقيل مع آخرين فيما عرف بـ"مذبحة القضاة" حينها.

وكان المحامي الراحل معروف بتولي قضايا الكبار أو أشهر المتهمين أو تلك القضايا المثيرة للجدل.

وتولى الدفاع عن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك ونجليه.

وكانت آخر القضايا المثيرة للجدل والتي تطوع الديب للدفاع عن المتهم فيها هي قضية قتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي ذبحها زميلها وقضت المحكمة بإعدامه،

لكن الديب طعن على الحكم، مؤكدا أن هناك أخطاء شابته مما تسبب في موجة كبيرة من الجدل.

وتوفي الديب قبل تحديد جلسة لنظر الطعن وتقديم مرافعته في القضية.