وقالت المصادر نفسها إن طائرة روسية الصنع من طراز "أنتونوف إيه إن 2" حطت في مطار ديدكولييه في إيفر غلاس بجنوب فلوريدا حوالي الساعة 15:30 بتوقيت غرينيتش.

وأضافت أن قائد الطائرة قال إنه "فرّ من بلاده وجاء من سانكتي سبيريتوس" وهي منطقة في وسط البلاد.

وقال الموقع الإلكتروني الإخباري "سيبركوبا" الذي نقل النبأ إن الطيار يدعى روبن مارتينيز، ويعمل في "الشركة الكوبية للخدمات الجوية".

وتوجهت شرطة الحدود الأميركية إلى موقع هبوط الطائرة فور إبلاغها بالحادثة.

الهرب نحو الولايات المتحدة

وغادر عدد كبير من الكوبيين بلدهم في الأشهر الأخيرة بسبب نقص المواد الأساسية وأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ ثلاثين عاما، لمحاولة الوصول إلى الولايات المتحدة.



وبين أكتوبر 2021 وأغسطس 2022، اعتقل نحو مئتي ألف كوبي على الحدود الأميركية مقابل ثلاثين ألفا خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب أرقام شرطة الحدود.

والكوبيون هم الوحيدون الذين يستطيعون الحصول على اللجوء الفوري في الولايات المتحدة إذا فروا من وطنهم ووصلوا إلى أراضي الولايات المتحدة، لكن إذا تم اعتراضهم في البحر، تجري إعادتهم إلى بلدهم.

ويرى منتقدون لهذه السياسة أنها تشجع الكوبيين على القيام بمحاولات خطيرة للوصول إلى الأراضي الأميركية في طائرات وقوارب.