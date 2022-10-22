وقال ابنه فيصل في تغريدة على "تويتر": "لله ما أخذ ولله ما أعطى كثيرا.. ‏والدي خالد الدسيماني (أو كما تعرفونه باسمه الفني خالد سامي) انتقل إلى رحمة الله بسبب تداعيات صحية".

وأضاف: "والدي كان أيقونة فنية، لكن الأهم من ذلك أنه كان رجلا طيبا.. أنا وعائلتي نمر بظرف ثقيل ومؤلم، ولا نطلب منكم إلا الدعاء له وذكره بالخير".

وعانى الفنان خالد سامي من تبعات إصابته بمرض بالكبد لازمته لفترة طويلة، ونجم عنها صعوبة في التنفس وتشنجات وغسيل كلى.

ولد الفنان الراحل بمدينة بريدة في منطقة القصيم، وبدأ مشواره الفني في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

وكانت بدايته كممثل مسرحي، وأول عمل له والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج "أوراق ملونة" و"من كل بستان زهرة".

وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال السعودية والخليجية، كما كانت له مشاركة جيدة بالأعمال العربية المشتركة حيث عمل في بداياته بالمسلسلات البدوية السورية، وشارك بأعمال مصرية أيضا مثل مسلسل "النواة" مع فردوس عبد الحميد.