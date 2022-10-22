وتشارك داليا مصطفى في مسلسل "بيت فرح" الذي يعرض حاليا على شاشة فضائية مصرية، بعدما لفتت أنظار الجميع خلال العام الماضي عن دورها في مسلسل "الحرير المخملي".

إصابة كورونا

وكشفت داليا خلال حوارها مع موقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل دورها في المسلسل الجديد، وإصابتها بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وسر عدم ظهورها حتى الآن مع زوجها شريف سلامة في عمل فني معا.

وأشارت إلى أن ما جذبها للعمل هو "طبيعة الدور التي تختلف عما قدمته من قبل"، مضيفة: "إلى جانب الأبطال المشاركين في العمل وشركة الإنتاج التي توفر سبل النجاح".

وتجسد داليا شخصية دكتورة تدعى "عاليا" في المسلسل، التي تقطن في العمارة ذاتها التي يعيش بها فتحي عبد الوهاب ويتعرفا إلى بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب.

وبحسب داليا: "دوري مختلف عما قدمته سابقا ومتحمسة لمعرفة رد فعل المشاهدين عليه وقت عرضه على الشاشات".

وعن التعامل مع فتحي عبد الوهاب، قالت داليا إنها "متحمسة أيضا لرد فعل المشاهدين على عملنا معا للمرة الثانية".

وأوضحت أنها لم تتعاون حتى الآن مع زوجها شريف سلامة في أي عمل فني لعدم وجود عمل مميز يتناسب مع طبيعة الأدوار التي يقدمها الثنائي، لكنهما لا يمانعان في حال وجود عمل فني مكتوب بشكل جيد.

ولفتت داليا إلى أن معاييرها لكي تختار الدور المناسب لها تتمثل بالحرص على تقديم الدور الجديد والمميز، مشددة على رفض الدور الذي يظهر المرأة بشكل غير لائق وخادش للحياء.

وعن رفضها خلال برنامج تلفزيوني الحديث عن قصة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني ورأيها في الفنان محمد رمضان قالت: "لا يخصني الحديث أو التعليق على غيري لأنه أمر مرفوض، فهذه الأمور تخص الشخص وحده".

وأصيبت الفنانة المصرية منذ أيام قليلة بفيروس كورونا دون علم أحد، وظلت متكتمة على ذلك الأمر لحين شفائها، وقالت إنها "كانت تلتزم بالبروتوكول الصحي وتلتزم بالعزل المنزلي وتلك التجربة مرت على خير".

الرشاقة والحفاظ على الوزن

وتطرقت داليا خلال حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية" عن سبب الحفاظ على وزنها قائلة: "إنها لا تتبع أي نوع من أنواع الحمية، لكنها تحافظ على وزنها بتجنب تناول الطعام غير الصحي، أو الأكل في أوقات متأخرة".

وحول دور زوجها المثير للجدل، حيث ظهر في شخصية الرجل المستبد في مسلسل "فاتن أمل حربي" في شهر رمضان الماضي، قالت إنه يجب الفصل بين الشخصية خلال العمل الفني وشخصية الفنان في الواقع.

وأضافت: "شريف عكس كل شيء في دور سيف في مسلسل فاتن أمل حربي، وسعيدة للغاية بالنجاح الذي حققه في المسلسل ورد فعل الجمهور على الشخصية".