وصدر فيلم "بوتيتو" عام 2021، ومدته 11 دقيقة، وتدور قصته حول عائلتين من الطبقة المحرومة تشتركان في منزل واحد.

ومنحت لجنة التحكيم في مهرجان البحرين السينمائي جائزتها الخاصة للمخرج السعودي خالد زيدان عن فيلم "عثمان" من تأليف عبد العزيز العيسى وبطولة أحمد يعقوب وشجاع نشاط، وفق "رويترز".

كما منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للمخرجين محمود أبو شمسية وثائر متولي عن الفيلم الفلسطيني "ستة أيام لا تكفي"، وشهادة تقدير لمدير التصوير ريكاردو براتس عن الفيلم الإماراتي "مكان في الزمن"، وشهادة تقدير للمخرج المصري محسن عبد الغني عن فيلم "خط في دائرة".

وفي مسابقة الأفلام البحرينية، فاز بجائزة فريد رمضان فيلم "سلام" للمخرج أحمد أكبر، كما منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للممثل جمعان الرويعي عن دوره في فيلم "تيه الحمام"، وشهادة تقدير للمخرجة تقوى محمود جواد عن فيلم "الحذاء الذي يصغر كل ليلة".

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي، فاز بالجائزة الفيلم السعودي "جوي" للمخرجة فايزة أمبة، كما منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للمخرج السوري فراس محمد عن فيلم "الناس اللي فوق".

وفي مسابقة أفلام التحريك، فاز بالجائزة الفيلم المصري "بكرة خيط" إخراج آية مدني.

وكان المهرجان الذي ينظمه نادي البحرين للسينما انطلق في 15 أكتوبر تحت شعار (سينما لأجلك) بمشاركة 49 فيلما.