وكان زاك بيلر برفقة والده على متن قاربهما، قرب ساحل نيوجيرسي في الولايات المتحدة، عندما بدأت أسماك صغيرة تتطاير في الهواء، قبل أن يظهر الحوت الأحدب هائل الحجم، لـ"يطير" هو الآخر.

وقفز الحوت في الهواء، قبل أن يرتطم بالقارب، وسط ذهول الأب وابنه أمام هذا المشهد المهيب.

ونشر بيلر مقطع الفيديو على صفحته في تطبيق إنستغرام، معلقا عليه بالقول: "لقطات ملحمية لحوت!. ضرب جانب قاربنا".

وأُطلق على الحوت الأحدب هذا الاسم، نظرا للحدبة الكبيرة التي تتشكل على جسده عندما يقوّس ظهره للغوص في المحيط.

ويمكن أن يصل طول الحوت الأحدب إلى 18 مترا، ووزن 40 طنا، أما طول الزعانف فيبلغ 5 أمتار، فيما يصل عرض ذيله إلى 5.5 مترا.

ويضم جسد هذا الحوت نحو 30 أخدودا عريضا عند منطقة الحلق والصدر، ويشتهر بالحركات البهلوانية التي يقوم بها، كتلك التي وثقها فيديو بيلر.