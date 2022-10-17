بمقاطع من فيلم "يارب ولد" ومشاهد من مسلسل "حكاية ميزو" ومسرحية "المتزوجون" وبشارب و"باروكة" الفنان الراحل، خطف شاب مصري يُدعى أيمن الشريف، أنظار رواد منصات التواصل بتلك المقاطع التي يستغل فيها الشبه بينه وبين الفنان الراحل لإعادة تقديم بعض من مشاهده الخالدة في أذهان الجماهير. وقد شهدت تلك المقاطع رواجاً على السوشيال ميديا، خلال الأيام القليلة الماضية بشكل خاص.

قال الشريف الذي عُرف بـ "شبيه سمير غانم"، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه يعمل في الأساس ممثلاً مسرحياً، فضلاً عن مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية. كما يقدم عدداً من العروض التوعوية بمحافظات مصر، أبرزها عن التنمر والمخدرات، وغير ذلك.

تفاصيل الشخصية

وأشار إلى أنه في البداية كان يقدم عدداً من الفيديوهات يقلد فيها الفنان أحمد مكي، والفنان عادل أدهم، ثم اتجه إلى تقليد الفنان سمير غانم، بعد أن قدّم مشهداً مسرحياً ضمن فعاليات المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية، مرتدياً "باروكة" وتفاصيل ملابس معينة تُحاكي ملابس الستينيات، وبعد الانتهاء من العرض قال له الكثيرون إنه بهذه الهيئة كان نسخة طبق الأصل من الفنان الراحل سمير غانم.

وتابع الشريف: "فور نشر أول فيديو عن الفنان سمير غانم، وجدت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، وطُلب مني تقديم المزيد من الفيديوهات.. فوجئت بعدها بتداول الفيديوهات على نطاق واسع، ما جعلني أندهش من ردود الفعل.

وأشار الممثل المسرحي الشاب، إلى أن "أكثر فيديو حظى بمتابعة الكثيرين هو مشهد للفنان سمير غانم، من مسرحية (المتزوجون) عندما كان يطلب منه الفنان جورج سيدهم مبلغاً من المال بشكل كوميدي.

وقال إنه سوف يقدم مجموعة من الفيديوهات التي يحاكي فيها الفنان الراحل، من المسلسل الكوميدي "مين اللي فيهم" والذي عرض في العام 1978، وهو من بطولة الفنان إبراهيم سعفان والنجم الراحل فاروق الفيشاوي.

رسم البسمة

وعن الهدف من "تقليد" الفنان سمير غانم، يلفت الشريف إلى أنه سعى لإعادة تلك المشاهد وذكرى الفنان سمير غانم لأذهان للجمهور مرة أخرى للحديث عنه بشكل مستمر، كونه يحبه للغاية، وقد كان كممثل يحلم بالعمل معه قبل وفاته.

وأردف قائلاً: "أعتقد بأن أية محاكاة أو تقليد لفنان راحل هي نوع من أنواع إحياء ذكراه، وتعبير عن حب الجمهور له.. التقليد فن، ويرسم البسمة على وجوه الناس، لا سيما عبر تلك المشاهد العالقة بأذهان الناس.. وبالتالي هي رسالة مُهمة من أجل إسعاد المتابعين.

وظهر أيمن الشريف في عدة أعمال أبرزها مسرحية "بضع ساعات في يوم ما" و"المشهد الأخير" و"الزناتي خليفة" و "موده" و "صورة سيلفي" و"امرأة من كوكب آخر" ومسلسل "بيت الشدة" و فيلم "اللعبة الأخيرة" وفيلم "السرب".

توفي سمير غانم، الملقب بـ"سفير السعادة" في 20 مايو 2021 عن عمر ناهز الـ 84 عاماً. وقد ترك إرثاً فنياً طويلاً بأعمال خالدة في أذهان الجمهور.