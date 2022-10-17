وقال مستشفى بايديا الدولي في روما ببيان صحفي، إن المريض البالغ من العمر 35 عاما، والذي لم تكشف عن اسمه، ظلّ مستيقظا وهو يعزف الساكسفون، أثناء عملية لإزالة ورم من دماغه، استمرت 9 ساعات.

وأوضح الأطباء أن الأداء الموسيقي سمح للجراحين بتحديد الوظائف المختلفة لدماغه أثناء إجراء العملية، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وأشار الدكتور كريستيان برغنا، الذي قاد فريق الجراحة، في بيان إلى أن: "الجراحة أثناء اليقظة تتيح إمكانية رسم خرائط دقيقة للغاية أثناء الجراحة للشبكات العصبية التي تكمن وراء وظائف الدماغ المختلفة مثل اللعب والتحدث والتحرك والتذكر والعد".

وأضاف: "الهدف من الجراحة أثناء اليقظة هو إزالة ورم الدماغ أو تشوه الأوعية الدموية مثل الأورام الكهفية الموجودة في مناطق معينة من الدماغ، دون أن تتأثر الوظائف الحيوية الأخرى للمريض".