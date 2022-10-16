ونال فيديو الدب القطبي نحو مليوني مشاهدة على حساب المتخصص في الأعمال الإلكترونية، التركي تانسو ييان، على موقع "تويتر"، حتى ظهيرة الأحد.

ومدة الفيديو هي 14 ثانية فقط، ويبدأ عندما يلقي الدب بنفسه بهدوء متمددا فوق المياه المتجمدة ثم يشرع بالزحف، ويواصل الأمر إلى أن وصل إلى الضفة المقابلة للمياه المتجمدة، حيث وقف على رجليه واستعاد حركته العادية.

وكتب ييان في تفسير الفيديو أن الدببة القطبية تعرف كيف تصبح مسطحة الشكل، حتى لا تشكل ضغطا على الجليد الرقيق.

وهذا يعني أن الدببة تستطيع تلافي تكسر الجليد بهذه الطريقة، فالمشي الطبيعي يؤدي إلى هذه النتيجة.

وتسابق المعلقون على الفيديو على إبداء إعجابهم بحركة الدب وتقديم تفسيرات للأمر، وقال بعضهم إن هناك قانون فيزياء بسيط هو "قانون الضغط" يقوم على أنه إذا وزعت مساحة جسمك فوق منطقة معنية فأنت تقلل من ضغطك على الأرض.

ولا يعرف متى صوّر الفيديو ولا أين، لكن البعض رجوا أنه صّور حديثا في القطب المتجمد الجنوبي.

وسجلت فيديوهات عديدة صوّرت في السابق تهشم الجليد الرقيق، عندما سارت عليه دببة بالطريق التقليدية، وكانت تعاني عناءً شديدا حتى تخرج من المياه الشديدة البرودة.