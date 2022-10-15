ومن المقرر بحسب "ديلي ميل"، أن تنتهي أعمال تجديد القصر التي ستبلغ قيمتها المالية 370 مليون جنيه إسترليني، في عام 2027.

وفي الفترة المقبلة، سيظل الملك والملكة، بمقر الإقامة الرئيسي في كلارنس هاوس، على بعد حوالي 365 متر فقط من قصر باكنغهام.

ومن عام 2003، كان الملك والملكة يقضون 3 ليال كل أسبوع في كلارنس هاوس، وليلتين في قلعة وندسور، وعطلات نهاية الأسبوع في نورفولك.

وأعلن قصر باكنغهام، الثلاثاء، أن الملك تشارلز الثالث سيتوج على العرش في السادس من مايو 2023 في كاتدرائية وستمنستر في لندن إلى جانب زوجته كاميلا.

ويتوقع أن يحافظ الاحتفال في بلد يعاني حاليا من أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ ألف عام مع ادخال عناصر حديثة.