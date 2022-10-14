ولم تذكر وكيله أعماله، بليندا رايت (40 عاما)، تفاصيل أوفى عن وفاته، لكنها قالت إن "عائلة كولترين تشكر الفريق الطبي في مستشفى فورث فالي الملكي في لاربرت على رعايتهم"، حسب ما نقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وتابعت أن كولترين "سيظل في ذاكرة الناس لعقود قادمة بصفته -هاغريد-".

وأضافت أن كولترين كان يتلقى كل أسبوع عددا من رسائل المعجبين لأكثر من 20 عاما، واصفة إياه بـ"الممثل الرائع والذكي".

وغردت مؤلفة "هاري بوتر"، جيه كي رولينغ، بصورة مع كولترين، وقالت: "لن أعرف أي شخص عن بعد مثل روبي مرة أخرى. لقد كان موهبة رائعة، فريدة من نوعها".

وقد اشتهر كولترين بتقديم الأدوار الكوميدية، كما شارك بالعديد من الأفلام والسلسلات، أبرزها "هاري بوتر". ورشح خلال مسيرته الفنية الطويلة، التي بدأت في 1979، لجوائز كثيرة.