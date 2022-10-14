هذه الثلاجة تعمل بتقنية الزراعة المائية، وتمنح الزبائن فرصة شراء الخضراوات الطازجة من مكان زراعتها، بدون تربة وباستخدام الماء فقط.

وتُزرع الخضراوات داخل الثلاجة بنظام الزراعة المائية، بدون تربة وباستخدام الماء فقط الذي يتم ضخه من خزانات موجودة في أسفل الثلاجة، مع إضافة الأسمدة والمغذيات.

وفي حديثه لسكاي نيوز عربية، قال مالك محمد تاج الدين، مدير قسم التطوير بشركة شادوف: "لوب نتكلم عن مشاكل المياه، فالزراعة عامة بتستهلك تقريبا 75 بالمئة من مخزون المياه العذبة، فإحنا بنوفر حوالي 90 بالمئة من المياه المستخدمة في الري".

وأضاف: " ثانيا تقريبا 50 بالمئة في السوبر ماركت من المحصول اللي بيدخل بيتم فقده عن طريق إنه محدش اشتراه، إحنا الحاجة مزروعة لحد ما يشتريها أي حد فلا تفسد خالص. ثم هناك النقل، التلوث اللي بيتم عن طريق نقل الحاجة من المزارع للسوبر ماركت إحنا بنوفره تماما لأننا بنزرع في نفس المكان اللي بيتم فيه استهلاكه أو بيعه".

تقول الشركة إن النظام يستخدم مياه أقل بنسبة 90 بالمئة مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية، ولا يستهلك مواد بلاستيكية ويقلل من نسبة الطعام المهدر، كما أن النظام يساعد في تقليل انبعاثات الكربون لعدم الحاجة إلى نقل المحاصيل.

وقال معتصم مصطفى مدير التشغيل: "كمان بنوفر في قيمة النقل أو تكاليف النقل لأن إحنا بنزرع قدام المستهلك على طول كمان المستهلك بيأخذ الخس أو المنتج طازج ما فيه أي تغليف أو بلاستيك أو مواد ضارة، بيأخذها طازجة ويقدر يحتفظ بها تكمل كمان أسبوع أو 10 أيام يستهلكها طازجة جوة المنزل".

وتعد ندرة المياه أحد التحديات الرئيسية الناجمة عن تغير المناخ التي تواجهها مصر، والتي تحاول دوما إيجاد الحلول لمواجهتها.