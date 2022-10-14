ويظهر بايدن وهو في مطعم "تاكوس 1986" المكسيكي، ليأخذ طلبه من دجاج "كويساديلا"

وبعد سؤاله عن ثمن الوجبة، يعرض أمين الصندوق على بايدن خصما بنسبة 50 بالمئة.

وفي المقابل يقدم بايدن 45 دولار لأمين الصندوق طالبا منه أن يمنح المستهلك التالي وجبة مجانية.

وحظي الفيديو بإعجاب كثيرين، وأعيد نشره آلاف المرات، كما علّق عليه رواد مواقع التواصل على تصرف بايدن بتقديمه مبلغا لشراء وجبة المستهلك التالي.

واعتبر كثيرون أن تصرف بايدن موضع تقدير بالنسبة لهم، وهو مثال على سلوك القادة أمام المواطنين.