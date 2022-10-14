وقالت الشركة إن سعر الباقة سيكون 7 دولارات تقريبا في الشهر، حيث تهدف "نتفلكس" إلى جذب مشتركين جدد بعد أن فقدت عملاء في النصف الأول من العام الجاري.

وتقل خطة "باقة أساسية مع إعلانات" البالغ سعرها 6.99 دولار، 3 دولارات عن أقل فئات "نتفلكس" سعرا بدون إعلانات تجارية.

وسيطرح الخيار الجديد في 12 دولة، منها الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، على مدار 10 أيام.

وقالت "نتفلكس" إن المشتركين في الخطة الجديدة سيشاهدون ما يقرب من 4 إلى 5 دقائق من الإعلانات في الساعة.

وسيكون للأفلام التي صدرت حديثا إعلانات محدودة للحفاظ على التجربة السينمائية.

وقال رئيس العمليات في "نتفلكس" غريغ بيترز للصحفيين، إن نحو 5 إلى 10 بالمئة من محتوى "نتفلكس" لن تكون متاحة على البديل المدعوم بالإعلانات بسبب قيود الترخيص.