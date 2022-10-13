وقال المسؤول بالشرطة هاشم بروهي إن الحافلة كانت تقل أفراد عائلة من مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية إلى مسقط رأسهم خيربور ناثان شاه بعد أن سمعوا أن مياه الفيضانات تنحسر هناك.

وكان أفراد العائلة من بين الآلاف الذين انتقلوا إلى كراتشي بسبب الفيضانات القاتلة في البلاد.

وأضاف بروهي أن الحادث وقع في وقت متأخر من يوم الأربعاء بالقرب من تلال بلدة نوري آباد، التي لا تبعد كثيرا عن مركز الشرطة المحلي ومركز خدمة الإطفاء.

وبحسب بروهي فإن "هذا القرب (من مركز الشرطة المحلي ومركز خدمة الإطفاء) أنقذ حياة العديد من ركاب الحافلات حيث وصلت الشرطة وعربة الإطفاء إلى مكان الحادث في غضون دقائق".

وأشار إلى أن خدمات الإنقاذ نقلت الركاب المصابين إلى المستشفيات الرئيسية في جامشورو ونوري أباد، مضيفا أنه سيتم تسليم الجثث، المحروقة إلى درجة يصعب معها التعرف عليها، إلى الأقرباء بعد الإجراءات القانونية.

وأرجعت السلطات اشتعال النيران في الحافلة لحدوث ماس في وحدة تكييف الهواء.