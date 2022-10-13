وذكرت النيابة المصرية في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "أمرت النيابة العامة بتقديم متهمًا باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه وتقييده حريتها وإحداثه عمدًا إصابات بها إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا على ذمة القضية".

وأضافت: "إلحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر سلفًا في الواقعة، فكانت قد استكملت النيابة العامة إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها الذي شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، إذ خرجت من شرفة مسكن الأخير مستغيثة به من تعدي زوجها عليها، كما سألت النيابة العامة صُحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت أن الأخيرة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة".

وتابع: "أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة وما أدلت به المجني عليها ووالدها والشاهدة المذكورة".

واقعة "عروس الإسماعيلية"