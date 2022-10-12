وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن طائرة من نوع "بوينغ دريمليفتر" فقدت واحدة من عجلاتها، التي تزن نحو 100 كلغ، بعد ثوان من إقلاعها من مطار تارانتو في إيطاليا.

ورصد الفيديو لحظة انفصال العجلة عن الطائرة، التي كانت متوجهة صباح الثلاثاء إلى تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، وسقوطها على الأرض.

وجرى العثور عليها في وقت لاحق خارج حدود المطار المتواجد في جنوب إيطاليا.

وذكرت "ديلي ميل" أنه على الرغم من سقوط العجلة إلا أن الطائرة هبطت بسلام في الولايات المتحدة.

وقالت شركة "بوينغ"، في بيان: "هبطت طائرة دريمليفتر، تديرها شركة "أطلس للطيران"، بسلام في وقت سابق اليوم، في مطار تشارلستون الدولي، بعد أن فقدت عجلة من معدات الهبوط عند الإقلاع من مطار تارانتو".

وأضافت: "سندعم عملية التحقيق".