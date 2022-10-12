وغيّر إيلون ماسك معلوماته التعريفية على موقع تويتر واصفا نفسه "ببائع عطور" وغرد قائلا: "مع تمتعي بالمكانة التي أحظى بها الآن، كان اقتحام مجال صناعة العطور أمرا لا مفر منه. لا أعلم لماذا قاومت هذا الأمر لفترة طويلة؟!".

ويبلغ ثمن الزجاجة الواحدة من العطر 100 دولار، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن في الربع الأول من عام 2023، ليفي ماسك بوعد قطعه الشهر الماضي بإطلاق عطره الخاص.

وعطر "الشعر المحروق" هو أحدث بنات أفكار ماسك لمنتجات لا ترتبط بمجال عمله المعهود في التكنولوجيا، والتي تضمنت علامته التجارية الخاصة بمشروب "التيكيلا" الكحولي في عام 2020، وكذلك نوع من السراويل القصيرة أطلقه ماسك للسخرية من المستثمرين الذين راهنوا على فشل شركته لصناعة السيارات الكهربائية، والتي أصبحت الآن أكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية.