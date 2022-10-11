وذكرت دنيا في وقت سابق أنها في "انستونا" تجسد دور فتاة شعبية، حسنة الصوت وتحلم بأن تكون مُطربة، حتى تلتقي بموسيقي كبير يعمل على اكتشاف المواهب وفتح طريق النجومية أمامهم.

وللوقوف على تفاصيل العرض المسرحي، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإنتاج محمد أحمد السبكي، تواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع مخرج العمل، خالد جلال، الذي أوضح أن الافتتاح يوم 20 أكتوبر المقبل، رافضاً الإفصاح عن الكواليس وتفاصيل المسرحية إلا بعد العرض الأول.

كواليس الشخصيات

كشف الفنان عمرو عبد العزيز، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من القاهرة، جانباً من التفاصيل، وهو أحد الأبطال المشاركين في العرض، وقال إنه يجسد دور شخصية مدير أعمال الشخصية التي يلعبها الفنان بيومي فؤاد، وصديقه في نفس الوقت، ثم يقوم بتوريطه خلال أحداث العمل في البداية، وهي الفكرة التي تقوم عليها المسرحية وتبنى عليها الأحداث فيما بعد.

وأضاف عبد العزيز، أن ترشيحه لهذا الدور جاء من خلال المخرج المسرحي خالد جلال، والمنتج أحمد السبكي، وهي ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع المخرج؛ كونه تخرج في إحدى الورش التي كان يعدها جلال، وسبق وتعاون معه في عدة مسرحيات؛ أبرزها قهوة سادة ومرسي عاوز كرسي، فضلاً عن برنامج من غير مقص.

وكشف عن تفاصيل اختيار اسم المسرحية "آنستونا"، وهي موجهة للجمهور الذي "يؤانسهم" خلال العرض، في إطار ما تدور حوله قصة العمل المسرحي.

الفنان الراحل سمير غانم

ونفى ما يظنه البعض بأن المسرحية تدور حول قصة كفاح الفنان سمير غانم ومشواره الفني، موضحاً أنها تبتعد عنه كل البعد وليست لها أي صلة بالراحل من قريب أو بعيد.

العرض بطولة دنيا سمير غانم والفنان بيومي فؤاد، إضافة إلى بسنت صيام وعمرو عبد العزيز وكريم عفيفي وسامي مغاوري ومريم السكري وخالد إبراهيم.

ومن المقرر أن يعرض على خشبة مسرح أوبرا هاوس بجامعة مصر، في مدينة السادس من أكتوبر.

ويضم العرض عدداً من الاستعراضات الغنائية تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

كوميدي استعراضي



من جانبها، أفصحت الفنانة بسنت صيام، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن تفاصيل دورها وكواليس تعاونها مع الفنانة دنيا سمير غانم، وقالت إنها تلعب دور مديرة منزل الفنان بيومي فؤاد، والتي تكون مسؤولة عن شؤون المنزل وفي نفس الوقت تهتم بتفاصيل الفنانة دنيا سمير غانم وأحوالها.

وأشارت إلى أن "آنستونا" هو الاسم الذي يليق بالعمل ويتحدث عنه، كما أنه يتعلق بالمعنى الذي يدور في أذهاننا بصوت الفنان الراحل سمير غانم عندما يقول تلك الكلمة في برنامجه فطوطة بطريقة تلفت أنظار الجميع.

وتابعت: "المسرحية ليس لها علاقة مباشرة بالفنان الراحل سمير غانم، هو عرض كوميدي استعراضي، تقدم من خلاله الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة من الاستعراضات الفنية التي تتماشى مع السياق".

وذكرت صيام أنها تتعاون مع دنيا سمير غانم للمرة الأولى، لكن تجمعهما علاقة صداقة منذ وقت كبير، وقالت: "هي فنانة ملتزمة ومجتهدة، تلتزم بمواعيدها في العمل بدرجة كبيرة جداً، من الصعب أن تجد شخصاً يخلص لعمله بهذا الشكل بعد وصوله لمرحلة كبيرة من النجومية".