وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، الثلاثاء، أن الحادثة وقعت أمام سواحل ولاية لويزيانا الأميركية.

وقالت إنه جرى إنقاذ "3 صيادين محظوظين" من منطقة مليئة بأسماك القرش في خليج المكسيك.

وبدأت القصة عندما بدأت قارب الصيد الذي يقلهم في الغرق عند الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، السبت الماضي، وما زاد في صعوبة محنتهم أن انقلاب القارب تركهم دون وسائل اتصال.

وقال خفر السواحل الأميركي إن اثنين من الصيادين الثلاثة كانوا يتصدون لأسماك القرش التي حاصرتهما بأيديهم العارية، وذلك لدى وصول مروحية إنقاذ إلى المكان.

وفي وقت لاحق، جرت عملية معالجة الصيادين من عضات أسماك القرش، ووصفت حالتهما في المستشفى بالمستقرة.

وبعدما أمضى الصيادون أكثر من 24 ساعة متواصلة في البحر، كانوا يواجهون خطر الإصابة بانخفاض درجة حرارة الجسم الذي يؤدي إلى الموت ويعرف بـ"هيبوثريميا".

وأظهرت لقطات فيديو صورها خفر السواحل الأميركي لحظات حاسمة في عملية الإنقاذ، حيث اقترب المروحية من الصيادين إلى مسافة قريبة، قبل أن تبدأ عملية انتشال واحد منهم، فيما تمكن قارب تابعة للخفر من إنقاذ الصادين الآخرين.

وكان الصيادون يرتدون سترات النجاة عندما جرت عملية إنقاذهم