وقالت هيفاء وهبي، إنها ستصدر أغاني ألبومها الجديد بشكل منفرد وعلى فترات متباعدة.

وأضافت: "سأعتمد هذه السياسة لأن الألبوم يحتوي على الكثير من الأغاني، فإن أصدرتها بشكل جماعي، أو أصدرتها بنفس السياسة التي أصدرت فيها أغاني ألبوم (حوّا) أي أغنية كل يومين، فلن تأخذ جميع الأغاني نصيبا متساويا من فرص النجاح".

وتابعت: "أود أن أعطي كل أغنية من أغاني الألبوم الجديد فرصة كي يستمتع بها الجمهور من حيث الموسيقى الجديدة التي حضّرتها، ومن حيث الكلمات، ومن حيث نوع الأغاني الجديد الذي اعتمدته، وكما قلت أحببت أن أعطي كل أغنية مساحتها لتجتمع كل الأغاني تحت سقف الألبوم".

وفيما يتعلق بانطباعاتها بإصدار جديدها "يا ولد" قالت: "أنا سعيدة جدا بأصداء النجاح التي لقيتها أغنيتي الجديدة (يا ولد) التي تمكّنت من تصدر التريند عالميا على موقع يوتيوب، حيث أنها صدرت البارحة وتمكّنت من إحراز ملايين المشاهدات في زمن قياسي".

وبالنسبة لفيلمها المنتظر "باريس رمسيس" أوضحت وهبي: "ما زلنا في مرحلة تصوير الفيلم، حيث أننا صورنا جزء كبيرا منه، وأتوجه بعد حفل (مستر ليبانون) إلى القاهرة لمتابعة التصوير لمدة أسبوعين".

وبحسب وهبي فقد تم تصوير الفيلم ما بين باريس ومصر، وهو من النوع الكوميدي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم مصر، علما أنه من إخراج أحمد خالد موسى.

وعن مشاركتها في مسابقة "مستر ليبانون"، أوضحت وهبي: "في الحقيقة أجد هذه المسابقة فرصة لنقول أن لبنان ما زال واقفا على قدميه، وأنه ما زال يتمتع بالحياة".

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أن تسليط المسابقة الضوء على ذوي الهمم يعد مبادرة جيدة، موضحة: "أجد بأن من حقهم المشاركة الطبيعية في الحياة، وبمختلف النشاطات، لأن فقدانهم لأي طرف من أطرافهم لا يعني توقف الحياة. أحيي مسابقة (مستر ليبانون) على هذه اللفتة".