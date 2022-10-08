وقال ضابط الشرطة بهاجوان آدكي، إن 43 شخصا آخرين أصيبوا بحروق خطيرة نُقلوا إلى مستشفى في ناشيك، وهي مدينة بولاية ماهاراشترا.

وأفادت وكالة "برس ترست" الهندية للأنباء بأن معظم الركاب كانوا نائمين عندما اشتعلت النيران في الحافلة حوالي الساعة الخامسة صباحا واحترقت المركبة بالكامل.

ووصل بعض الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الطريق السريع إلى المكان لكنهم لم يتمكنوا من المساعدة حيث اجتاحت النيران المشتعلة السيارة.

وذكر إكناث شيندي أبرز أكبر مسؤول منتخب في الولاية، بأنه يجري التحقيق في سبب الحريق.

من جانبه، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه شعر بالقلق من مأساة الحافلة، وكتب على تويتر "أتمنى أن يتعافى المصابون في أقرب وقت ممكن. الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة للمتضررين".

ويُقتل أو يُصاب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا على طرق الهند، وتُعزى معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم المركبات.