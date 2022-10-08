ونشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها الرسمي في فيسبوك بيانا رسميا جاء فيه: "تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وتبين أنها ملك إحدى الشركات الكائنة بالإسماعيلية، حيازة سائق بالشركة المشار إليها مقيم بالإسماعيلية".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بأنه عقب عودته للمنزل بالسيارة قام شقيقه باستقلالها دون علمه وارتكابه الواقعة المشار إليها، وباستدعاء شقيقه ومواجهته أقر بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح".

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

وفي سبتمبر الماضي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مشهد لواقعة غريبة وثقها المارة عبر فيديوهات تم تداولها بصورة كبيرة، حيث شهد طريق القاهرة السويس شرقي القاهرة قيام شاب بقيادة سيارته بطريقة متهورة ومخالفة لقواعد المرور، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وخلال الفيديو، فوجئ الشاب سائق السيارة بسيارة نقل صدمته من الخلف وأطاحت بها على جانب الطريق، في مشهد مرعب كاد أن يسبب حوادث أخرى.