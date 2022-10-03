وأوضحت أن غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين تلقت إخطارا بسقوط تلميذة (8 سنوات) من الدور الثالث بالمدرسة، ما أدى لوفاتها.

وكشفت الصحيفة المصرية تفاصيل الحادث وجاء فيها: "تبين من الفحص المبدئي قيام الطالبة بمغافلة مدرس الفصل، عقب مطالبتها بحضور والدتها لأخذها من المدرسة، وتسلقها سور الدور الثالث وسقوطها".

وأضافت: "تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط طفلة من علو داخل مدرسة بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ".

وأشارت إلى أنه جرى العثور على جثة التلميذة جراء سقوطها من الطابق الثالث، ثم جرى نقلها إلى المستشفى، لكن فور وصولها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

حادث مأساوي في أول يوم دراسي

والأحد، شهدت مصر حادثا مأساويا نتج عنه مصرع طالبة وإصابة 15 من زميلاتها، بعد انهيار جزء من سلم مدرستهن خلال صعودهن إلى الفصول.

وكشفت وزارة التربية والتعليم المصرية أن جزءا من سور سلم المدرسة سقط على الطالبات خلال تدافعهم للدخول إلى الفصول بعد طابور الصباح، مما أسفر عن وفاة طالبة وإصابة 15 أخريات في مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية في الجيزة جنوبي القاهرة.

ووجه وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي "خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة التي توفيت في الواقعة"، وأمر بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للطالبات المصابات.

وقرر الوزير "إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني إلى التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة".

كما وجه الوزير، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى الجمهورية.