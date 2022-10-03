وذكرت اللجنة، اليوم الاثنين، أن نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال وافقت على التعاون مع التحقيقات الجارية.

وأضافت أن كارداشيان فشلت في الكشف عن أنها حصلت على مبلغ 250 ألف دولار لنشر منشور على حسابها بموقع (إنستغرام) للدعاية لرموز (إيماكس)، وهي أصول أمان يوفرها القائمون على العملة المشفرة ”إيثريوم ماكس”.

احتوت مشاركة كارداشيان على رابط للموقع الإلكتروني لإيثريوم ماكس، والذي قدم تعليمات للمستثمرين المحتملين لشراء رموز "إيماكس".

وقال غوربير غريوال، مدير قسم الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان: "قوانين الأوراق المالية الفيدرالية واضحة في أن أي شخص مشهور أو أي شخص آخر يروج لأمن الأصول المشفرة يجب أن يكشف عن طبيعة ومصدر ومقدار الأموال التي حصل عليه في المقابل".

ووافقت كارداشيان على عدم الترويج لأية عملات مشفرة لمدة ثلاث سنوات.

بالإضافة لشهرتها في تلفزيون الواقع، فكارديشيان سيدة أعمال ناجحة أيضا، فهي تمتلك علاماتها التجارية "سكيمز" للملابس، بالإضافة لخط العناية بالبشرة "سكين باي كيم".