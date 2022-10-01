وأظهرت مقاطع فيديو لحظات صادمة من انفجار برميل مليء بالنتروجين السائل في منشأة بيت الثقافة في مدينة جيرونا بإقليم كتالونيا الإسباني.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن المصابين عانوا من حروق من جراء الانفجار وتطلب الأمر نقلهم إلى المستشفيات.

وتظهر مقاطع الفيديو حشدا يحيط ببرميل أبيض اللون، وغالبية الحشد من الأطفال، وكان هؤلاء ينتظرون بترقب للتجربة الجديدة.

وجرى تنظيم الحفل من طرف جامعة في المنطقة، بحسب ما قال رئيس البلدية.

وسعى المنظمون إلى إثارة حماس الجماهير، وظهر أحد المنظمين وهو يتحرك بحماس قبل أن يسحب سلكا يمتد إلى البرميل بعد العد التنازلي، لكي ينفذ التجربة.

وبعد أن سحب المنظم السلك وقع انفجار البرميل حيث غطى الدخان الأبيض المكان.

وكانت الغاية من إحضار البرميل إلى بيت الثقافة وعرضه على الطلاب مجرد اطلاعهم على تجربة في حقل الكيمياء.

والنيتروجين السائل هو سائل مبرد، يمكن الاحتفاظ بحالته السائل في درجات الحرارة المنخفضة، ويمكن أن يحدث حروقا في جسم الإنسان إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

ويستخدم النيتروجين السائل على نطاق واسع كمصدر للتبريد، ويؤدي الاحتفاظ به في حاوية مغلقة تماما إلى وقوع انفجار في تلك الحاوية.