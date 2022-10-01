وتقول سماح أنور لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "التجربة كانت مميزة وعظيمة، وسبب عودتي للتمثيل من خلال "الليلة واللي فيها"، هو أن الشخصية التي أقدمها مختلفة تماما عني، ولم أقدمها من قبل، وهذا ما استفزني لتقديمها".

وتجسد سماح في المسلسل شخصية حماة البطلة الرئيسية التي تتدخل في تفاصيل حياتها، وتتمتع بشخصية قوية تسيطر على أبنائها الرجال وزوجاتهم.

وعن كيفية استعدادها للدور، خاصة أن الشخصية لا تشبهها إطلاقا، كما ذكرت، تجيب بأنها كانت قلقة وخائفة في البداية، إلا أنها اجتهدت كثيرا مع المخرج هاني خليفة، حتى تخرج الشخصية بالشكل المطلوب منها.

الفنانة المصرية سعيدة بردود الفعل الإيجابية، التي حصل عليها المسلسل بشكل عام، وشخصيتها بشكل خاص، قائلة إنها لم تتوقع "أن يحصد المسلسل هذه الردود القوية".

المسلسلات القصيرة

تدور أحداث مسلسل "الليلة واللي فيها"، في 6 حلقات فقط، في إطار الجريمة والتشويق والإثارة.

وعن هذا الحجم الصغير لحلقات المسلسل، تعود سماح أنور للوراء عدة سنوات؛ لتشير إلى وجود مثل هذه النوعية من المسلسلات في الإذاعة والتلفزيون المصرية، وكانت تسمى "سباعية"، أي مسلسل مكون من 7 حلقات.

وهذه النوعية من المسلسلات "مهمة جدا لعصرنا الحالي، خصوصا بعد التطور التكنولوجي وظهور المنصات الإلكترونية"، بتعبيرها.

وتصف سماح أنور هذه المنصات التي بات كثير من الفنانين يفضلون اللجوء إليها، بأنها "لغة العصر"؛ لأنها "تتيح للجمهور حرية الاختيار، وأنهت نظرية حصر الإنتاج وعرض المسلسلات التليفزيونية في رمضان فقط، وهذا مكسب كبير للجمهور".

غير أن "هذا ليس معناه أن المنصات الإلكترونية يمكن أن تلغي التليفزيون، لكن لكل عصر تطوره الخاص"، في إشارة إلى أنه رغم ظهور السينما لكن المسرح استمر، ورغم ظهور التلفزيون لكن السينما استمرت؛ وعلى هذا الأساس، فرغم ظهور المنصات الإلكترونية فإن التلفزيون سيستمر.

وولدت سماح أنور في عائلة فنية، والدها هو الكاتب أنور عبد الله، وأمها الفنانة سعاد حسين، وبدأت العمل الفني مبكرا، في كل المجالات من تلفزيون ومسرح وسينما، مشتهرة بأدوار الحركة والتمرد خصوصا.

ومن أشهر أعمالها مسلسلات "ذئاب الجبل"، "ونيس وأيامه"، "الحساب"، وفي السينما "بنت مشاغبة جدا"، و"حالة تلبس"، وفي المسرح "راقصة قطاع عام".