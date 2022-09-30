وجهت وزارة الثقافة والشباب والاتصال المغربية إنذارا لشركة الملابس والتجهيزات الرياضية الألمانية "أديداس"، بعد نشرها صورا على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تصميما للقمصان الرياضية لمنتخب الجزائر، بها أشكال من نقوش "الزليج".
وجاء التحرك المغربي بعد إعلان "أديداس" عبر مواقع التواصل الاجتماعي توفيرها لقمصان الإحماء الخاصة بالمنتخب الجزائري مزينة بنقوش "الزليج".
ووفقما ذكر موقع "يورونيوز"، فقد كلفت وزارة الثقافة والشباب والاتصال المغربية، المحامي مراد العجوطي، بإرسال إنذار للممثل القانوني للشركة، والمطالبة بسحب هذه المجموعة من القمصان الرياضية في غضون 15 يوما من استلام الإنذار، أو تخصيص بيان صحفي يبين أن التصاميم المستعملة في هذه القمصان الرياضية مستوحاة من فن "الزليج" المغربي.
وقال العجوطي في منشور على حسابه في "فيسبوك": "تم تنبيه الشركة إلى أن الأمر يتعلق بعملية استيلاء ثقافي ومحاولة السطو على أحد أشكال التراث الثقافي المغربي التقليدي واستخدامها في خارج سياقها مما يساهم في فقدان وتشويه هوية وتاريخ هذه العناصر الثقافية".
وأثارت قضية "الزليج" جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجزائريين والمغاربة، حيث أرجع كل طرف أصل هذا الفن لبلاده، متهما الجانب الآخر "بسرقة التراث الثقافي له".
ما هو فن "الزليج"؟
- الزليج فن عريق من بلاط فسيفسائي من أشكال فخارية هندسية مدقوقة قطعة بقطعة مركبة في لوحة من الجبس.
- يتكون من قطع فسيفسائية هندسية النمط، لتزيين الجدران والأسقف والأرصفة وأحواض السباحة والموائد.
- تطور فن الزليج وفق باحثين ودراسات في الأندلس.
- يستقطب الزليج اهتمام الفنانين التشكيليين والمهندسين المعماريين وعشاق التراث.
- عبارة عن مربعات من الطين المجفف طليت بطلاء لمّاع وقصّت ونحتت بلطف يدويا بواسطة مطرقة حديدية مخصصة لهذا الغرض.
- لا تعتمد حرفة صناعة الزليج إلا على مكونات وآليات قديمة، فهي تحتاج إلى الطين والشمس ولوح خشبي وفرن وملونات ومطرقات خشبية.
- صناعة "الزليج" عمل متكامل لمجموعة من الحرفيين كل من باب تخصصه، فهناك من هو متخصص بتهيئة المادة الأولية، ثم هناك من ينقشها، وهناك من هو متخصص بوضع الخطوط، وآخر بجمع القطع وغير ذلك من المهام.