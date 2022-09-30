وستطرح العملة التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث على العملات من فئة 5 جنيهات إسترلينية و50 بنسا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كذلك ستصدر دار سك العملة الملكية البريطانية مجموعة عملات تذكارية يوم الاثنين 3 أكتوبر، مع ذكرى حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية.

وقال كبير الإداريين التجاريين في دار سك العملة الملكية، نيكولا هاول، إنه يتوقع أن تظهر العملة التي تحمل صور ملك بريطانيا الجديد في ديسمبر القادم على الأرجح.

ويأتي وجه العملة مع صورة للملك تشارلز ناظرا للجهة اليسرى خلافا لوالدته الراحلة والتي كانت تنظر باتجاه اليمين.

وحملت العملة من الظهر شكلا زخرفيا تخليدا للملكة إليزابيث وصورتين لها إحداهما في شبابها والأخرى في كهولتها.

وتشير تقديرات دار سك العملة الملكية إلى وجود نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر.