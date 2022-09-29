وأطلق على النسخة الأخيرة من سيارة لامبورغيني اسم "ألتميت رودستر إل بي 780-4"، وهي مخصصة لعميل سويسري، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتأتي السيارة بمحرك سعة 6.5 لترا من 12 أسطوانة، كما أن لامبورغيني توفر لمن يرغب بامتلاك المركبة أن يعدّل في تصميمها حسب الطلب مقابل نصف مليون إسترليني، أي ما يعادل 542 ألف دولار أميركي.

ويوّلد المحرك قوة مذهلة تبلغ 770 حصانا، الأمر الذي يجعل السيارة قادرة على التسارع من السكون إلى 62 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية، علما أن سرعتها القصوى تبلغ 221 ميلا في الساعة.

جدير بالذكر أن لامبورغيني باعت 11465 سيارة من طراز "أفينتادور"، وقد أعلنت مؤخرا عن استثمار 1.8 مليار دولار في مجال "تهجين" مركباتها لتصبح صديقة للبيئة.