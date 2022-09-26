والفيلم بطولة فلورنس بيو وهاري ستايلز وأوليفيا وايلد وجيما تشان ومن إخراج أوليفيا وايلد.

وتراجع فيلم الحركة التاريخي (ذا وومان كينج) "المرأة الملك" من المركز الأول إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 11.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة فيولا ديفيس وثوسو مبيدو ولاشانا لينش وجون بويجا ومن إخراج جينا برنس-بيثوود.

وجاء فيلم الإثارة والخيال العلمي القديم الجديد(أفاتار) في المركز الثالث مسجلا إيرادات بلغت عشرة ملايين دولار.

والفيلم بطولة سام ورذينجتن وزوي سالدانا وستيفن لانج وميشيل رودريجيز ومن إخراج جيمس كاميرون.

وتراجع فيلم الرعب والإثارة (باربريان) "الهمجي" من المركز الثاني إلى المركز الرابع مسجلا 4.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة جورجينا كامبل وبيل سكارسجارد وجاستين لونج ومن إخراج زاك كريجر.

كما تراجع فيلم الرعب (بيرل) من المركز الثالث إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 1.9 مليون دولار.

والفيلم بطولة ميا جوث وديفيد كورينسويت ومن إخراج تي وست.