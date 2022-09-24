وتشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 10 أفلام من اليابان وإيطاليا ومصر والهند والمغرب وكوسوفو وفرنسا والنرويج وسويسرا وسلوفينيا، فيما تشمل مسابقة الأفلام خمسة أفلام من مصر وبلجيكا وألمانيا وكينيا وإثيوبيا.

وترأس لجنة تحكيم هذه المسابقة المخرجة والمنتجة المصرية ماريان خوري ومعها في العضوية الممثلة المغربية فاطم العياشي، والمخرجة البلجيكية آميلي فان المبت، والمخرجة السويسرية كارولين كوينود، ومارتين ندياي، مديرة مهرجان أفلام المرأة الإفريقية.

وتتنافس على جائزة "الجمهور الشبابي" خمسة أفلام مغربية طويلة هي (اللكمة) إخراج محمد أمين مونة، و(سيد المجهول) إخراج علاء الدين الجم، و(15 يوم) إخراج فيصل الحليمي، و(لامورا، الحب في زمن الحرب) إخراج محمد إسماعيل، و(أبواب السماء) لمراد الخوضي.

أما الأفلام المغربية القصيرة المشاركة في المهرجان، فهي (أفري) إخراج يسرا بوشتيا و(حبال المودة) إخراج وجدان خاليد و(أورغازم) إخراج دلال العراقي و(ويلا مشيت) إخراج كوثر بنجلون و(أندرو) إخراج نوري أزروال و(الصحراء.. حبيبتي) إخراج لطيفة أحرار.

ويعرض المهرجان الممتد حتى الأول من أكتوبر مجموعة من الأفلام الطويلة لمخرجات ومخرجين من السنغال تناولوا من خلال أعمالهم قضية المرأة ضمن برنامج "ضيف الشرف" من بينها فيلم الافتتاح (أتلانتيك) للمخرجة ماتي ديوب.

وفي إطار الاحتفاء بالرباط عاصفة للثقافة الإفريقية، ينظم المهرجان برنامجا بعنوان (خاص بإفريقيا) يشمل ثمانية أفلام من سبع دول بالإضافة إلى المغرب.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة اسم المخرجة الفرنسية الراحلة سارة مالدورور (1929-2020) ومخرجة الأفلام الوثائقية سيمون بيطون والممثلتان المغربيتان أمال التمار والسعدية أزكون وكذلك الممثلة المصرية ليلى علوي "عن مسارها السينمائي والفني المتميز".

كما يشمل برنامج المهرجان لقاء مفتوحا حول السينما الإفريقية مع فتح نقاش حول كتاب (50 عاما من السينما في إفريقيا تفرد وتنوع).